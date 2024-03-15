Российские силы ПВО сбили над Белгородской областью десять реактивных снарядов ВСУ

Попытка совершения террористической атаки по объектам в Белгородской области пресечена силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

В публикации говорится, что 15 марта около 13.00 мск в небе над Белгородской областью дежурными средствами ПВО были уничтожены десять реактивных снарядом системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Незадолго до того сообщалось, что в Белгороде запустили сигнал воздушной тревоги.

В тот же день стало известно о ликвидации украинской ДРГ при попытке прорыва в Белгородскую область.

15 марта ФСБ задержала россиянку по подозрению в подготовке диверсии в Белгородской области. По данным ведомства, женщина собиралась устроить подрыв на одном из объектов ж/д транспорта.

Ранее губернатор Белгородской области заявил об отсутствии паники у жителей региона.