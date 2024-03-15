Военкор сравнил заходы ДРГ на территорию РФ с полноценной войсковой операцией

Масштаб происходящего в российском приграничье напоминает не действия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), а полноценную войсковую операцию. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный корреспондент Алексей Живов.

«Еще зимой предупреждал об этом. По определенным каналам передавал эту информацию. Убедился в том, что все компетентные органы, которые задействованы в охране безопасности государственной границы, готовы. И сейчас вижу, что ресурсов Украина на эти диверсионные действия выделила меньше, начала их позже. На это в хорошем смысле повлиял наш прорыв на Авдеевском направлении», — сказал Живов.

15 марта министерство обороны РФ заявило о полном восстановлении контроля над селом Козинка в Белгородской области. Подчеркивается, что все попытки украинских военных прорваться на территорию Белгородской и Курской областей РФ были пресечены, при этом потери ВСУ составили 1,5 тыс. человек (из них 1 тыс. — ранеными), 18 танков и 23 БТР.

14 марта российское военной ведомство сообщило об отражении атаки украинской ДРГ. Поступили сообщения о боях в районе села Сподарюшино Белгородской области и в районе Теткино Курской области.

12 марта через границу России дважды пытались прорваться украинские вооруженные группы. Они атаковали двумя волнами: сначала в Белгородской, потом в Курской области. На фоне попытки вторжения, ВСУ атаковали регионы ракетами и дронами. Минобороны РФ заявило, что отбиты все нападения, граница не нарушена.

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