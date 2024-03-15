В Японском море прошли российские учения по радиоэлектронной борьбе

В Японском море силы Тихоокеанского флота при поддержке авиации провели учения по радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Об этом сообщает ТАСС.

В учениях был задействован корвет «Гремящий» и самолет Ту-142МЗ.

Согласно сценарию, экипаж корвета обнаружил летящую на корабль воздушную цель. Для защиты от нее были активированы средства радиоэлектронной борьбы, поставлены активные и пассивные помехи. Одновременно с этим корабельные зенитные расчеты выполнили захват цели и взяли ее на сопровождение.

У экипажа дальнего противолодочного самолета Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота в ходе учений были две задачи: проверка собственных средств РЭБ и имитация заходящего на корвет самолета противника.

10 марта флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» отразил нападение условного противника в Аравийском море.

12 марта в Оманском заливе начались учения РФ, Ирана и КНР «Морской пояс безопасности».

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