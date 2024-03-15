Украинская ДРГ при попытке прорыва в Белгородскую область задействовала вертолеты Ми-8

Российские воинские подразделения совместно с пограничными органами ФСБ отразили попытку проникновения украинской диверсионной группы на территорию Белгородской области в районе села Козинка. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

Сообщается, что 14 марта около 16:30 украинская диверсионная группа, имевшая в своем составе иностранных наемников, скрытно была доставлена на двух вертолетах Ми-8 на удаление одного километра от российско-украинской границы. В составе группы было около 30 человек.

После высадки группа скрытно выдвинулась в сторону приграничного села Козинка и заняла несколько домов на его окраине.

«При попытке продвижения вглубь населенного пункта украинские диверсанты были обнаружены и остановлены подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с пограничными органами ФСБ России», — говорится в сообщении Минобороны.

По противнику был открыт артиллерийский огонь, наносились удары с воздуха, в том числе с применением управляемых авиабомб. Для исключения похода к диверсантам резервов со стороны Украины было произведено дистанционное минирование местности.

В результате остатки диверсионной группы во время отступления вышли на минное поле, где были ликвидированы. Кроме того, огнем системы залпового огня «Торнадо» была уничтожена группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых. Общие потери ВСУ составили около 50 человек.

15 марта в Минобороны РФ рассказали об успешном противодействии украинским ДРГ в течение нескольких дней.

Ранее военный эксперт назвал цели ДРГ, пытающихся прорваться на территорию РФ.