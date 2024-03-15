Российские военные ликвидировали группу, направленную на помощь диверсантам ВСУ

Расчеты реактивной системы залпового огня «Торнадо» ликвидировали группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая выдвигалась для эвакуации раненных диверсантов на границе с Российской Федерацией. Об этом говорится в заявлении министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что общие потери украинских войск составили более 50 человек.

В оборонном ведомстве заверили, что в настоящее время контроль над населенным пунктом полностью восстановлен, проведена зачистка района блокирования диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

В ночь и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Тульской, Орловской областях, а также в Нижнем Новгороде. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал основную причину атак ВС Украины на Белгородскую и Курскую области.