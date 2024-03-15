В Минобороны РФ рассказали об успешном противодействии украинским ДРГ

Войска группировки Вооруженных сил России «Запад» с 12 по 14 марта совместно с пограничными органами ФСБ РФ успешно пресекли все попытки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Об этом говорится в заявлении министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«Огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек», — заявили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что общие потери украинских войск при попытках прорыва через российскую госграницу составили более 1,5 тысяч солдат, 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

В ночь и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Тульской, Орловской областях, а также в Нижнем Новгороде. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал основную причину атак ВС Украины на Белгородскую и Курскую области.