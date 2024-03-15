Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ рассказали об успешном противодействии украинским ДРГ

МО РФ: РСЗО «Торнадо» не дали эвакуировать диверсантов из Белгородской области

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Войска группировки Вооруженных сил России «Запад» с 12 по 14 марта совместно с пограничными органами ФСБ РФ успешно пресекли все попытки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Об этом говорится в заявлении министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«Огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек», — заявили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что общие потери украинских войск при попытках прорыва через российскую госграницу составили более 1,5 тысяч солдат, 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

В ночь и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Тульской, Орловской областях, а также в Нижнем Новгороде. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал основную причину атак ВС Украины на Белгородскую и Курскую области.

Все новости на тему:
Атаки ДРГ на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами