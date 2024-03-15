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Удар гранатой по группе украинских диверсантов попал на видео

Боец ВС РФ атаковал при помощи гранаты засевших в окопе украинских диверсантов

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Боец ВС РФ закинул гранату в окоп группы диверсантов на границе Белгородской области, что привело к полному уничтожению группы. Об этом написал военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Воин, чтобы уничтожить боевиков ГУР киевского режима в окопе, которые участвовали в попытке прорыва наших позиций на границе Белгородской области, встал и пошел, приблизился к окопу, закинул туда гранату и быстро вернулся к своим», — описал происходящее Поддубный.

До этого появились кадры ударов по укрытиям солдат ВСУ на заводе в Авдеевке и видео огневого поражения объектов на территории завода.

«Работают артиллеристы 2-й гвардейской армии. Боги войны уничтожают противника высокоточными боеприпасами «Краснополь», — написал Поддубный.

По словам журналиста, перемещаться по территории украинским солдатам сейчас опасно для жизни.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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Операция на Украине
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