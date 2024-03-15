ФСБ сообщила о задержании украинского агента, который запускал БПЛА у военных объектов

Сотрудники ФСБ заявили, что задержали жителя Москвы, который по заданию украинских спецслужб запускал беспилотники возле объектов Минобороны РФ. Об этом сообщил ТАСС.

По данным ведомства, подозреваемый работал на запрещенный легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Там сообщили, что он сам связался с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций. Ему поручили запускать беспилотники для того, чтобы российские системы противовоздушной обороны (ПВО) принимали их за ложные цели и не фиксировали реальной угрозы, отметили в ФСБ.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. В ФСБ добавили, что москвич во время допроса во всем признался, а также указал точное местоположение схрона с компонентами, которые он использовал для изготовления орудия преступления. Мужчину отправили в СИЗО.

До этого у художников в нескольких городах России прошли обыски. Обыски, по данным канала, прошли у матери Верзилова, у участницы группы Pussy Riot Риты Флорес, членов арт-группы «Явь», подруги уехавшего из России художника Philippenzo.

Ранее ФСБ задержала членов РДК (признан в РФ террористической организацией) в Петербурге. Они хотели отравить гумпомощь для военных.