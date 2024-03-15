СМИ Японии перепутали низко летящий вертолет с падающим

Японские СМИ опубликовали новость о том, что в префектуре Оита на юге страны потерпел крушение вертолет Сил самообороны Японии. Об этом сообщает Reuters.

Сообщалось, что местное население не пострадало, а состояние экипажа пока неизвестно.

Позднее агентство Kyodo выступило с опровержением сообщений о крушении вертолета. По данным агентства, полиции Японии удалось найти источник ложной новости — житель Оиты увидел низко летящий вертолет в горах и заявил о его крушении.

6 апреля 2023 года Kyodo сообщило о пропаже вертолета сил самообороны на юге Японии. Патрульное судно, отправленное на поиски исчезнувшего вертолета UH-60 Black Hawk сил самообороны Японии, нашло масляное пятно и плавающие объекты в регионе пропажи воздушного судна.

16 апреля водолазы-глубоководники нашли каркас исчезнувшего вертолета UH-60 Black Hawk и пять тел на глубине 106 метров под водой.

Ранее в Японии истребитель F-15 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.