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СМИ Японии перепутали низко летящий вертолет с падающим

Kyodo: в Японии перепутали низко летящий в горах военный вертолет с падающим

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Eugene Hoshiko/AP

Японские СМИ опубликовали новость о том, что в префектуре Оита на юге страны потерпел крушение вертолет Сил самообороны Японии. Об этом сообщает Reuters.

Сообщалось, что местное население не пострадало, а состояние экипажа пока неизвестно.

Позднее агентство Kyodo выступило с опровержением сообщений о крушении вертолета. По данным агентства, полиции Японии удалось найти источник ложной новости — житель Оиты увидел низко летящий вертолет в горах и заявил о его крушении.

6 апреля 2023 года Kyodo сообщило о пропаже вертолета сил самообороны на юге Японии. Патрульное судно, отправленное на поиски исчезнувшего вертолета UH-60 Black Hawk сил самообороны Японии, нашло масляное пятно и плавающие объекты в регионе пропажи воздушного судна.

16 апреля водолазы-глубоководники нашли каркас исчезнувшего вертолета UH-60 Black Hawk и пять тел на глубине 106 метров под водой.

Ранее в Японии истребитель F-15 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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