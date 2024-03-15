Два беспилотника попытались атаковать Липецкую область

Дежурные средства противовоздушной обороны подавили два беспилотных летательных аппарата над Липецкой областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

В 7:43 Артамонов сообщил о введении воздушной опасности в области.

Беспилотники уничтожили в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, заверил губернатор.

Глава региона предупредил граждан, что при обнаружении упавшего дрона или его фрагментов ни в коем случае нельзя к ним подходить или трогать, необходимо позвонить по экстренному номеру 112.

В 8:18 воздушная тревога была отменена в Липецкой области.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись еще более массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.