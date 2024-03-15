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Стало известно о продвижении ВС России в районе Работино

Боец 70-го полка раскрыл причину массовой сдачи в плен солдат ВСУ под Работино

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Российские войска продвинулись на территории населенного пункта Работино. Об этом сообщил оператор БПЛА 70-го полка с позывным «Доктор», передает РИА Новости.

Он отметил, что российские военнослужащие используют беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по Вооруженным силам Украины (ВСУ) перед штурмовыми действиями.

«Доктор» называет обстановку «стабильно напряженной».

«Потихоньку продавливаем противника на различных подступах к Работино, вокруг него. В воздухе очень большое количество беспилотников — разведывательных и ударных дронов», — сказал он.

По словам оператора БПЛА, с помощью дронов удается продавить украинские войска и ликвидировать их пехоту. После этого зачищаются территории и происходит закрепление на рубежах.

«Доктор» подчеркнул, что беспилотники, применяемые в зоне конфликта, постоянно развиваются. Появляются новые приспособления и технологии, увеличивающие эффективность и дальность действия дронов. Военнослужащий добавил, что ВСУ пытаются подтягивать подкрепление в Работино, но качество их солдат оставляет желать лучшего.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что российские войска продвинулись на участке линии боевого соприкосновения к северо-западу от Работина в Запорожской области, заняв позиции ВСУ.

Ранее ВС России продвинулись от Вербового в сторону Работина на километр.

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