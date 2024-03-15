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Сотрудники ФСБ обнаружили американский противотанковый комплекс в ДНР

УФСБ: в тайнике на юге ДНР нашли американский противотанковый комплекс Javelin

Спецслужбы Донецкой народной республики (ДНР) выявили тайник, в котором находился противотанковый комплекс FGM-148 Javelin американского производства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

Схрон нашли в Волновахском районе республики — в разрушенной постройке.

По данным агентства, в настоящее время силовики разыскивают причастных к незаконному обороту оружия и участию в диверсионно-террористической деятельности в интересах спецслужб Украины.

В декабре прошлого года сообщалось, что сотрудники Росгвардии нашли схрон иностранных боеприпасов, оставленных ВСУ на территории ДНР. В нем были патроны, выстрелы к осколочному гранатомету 33 ВОГ-17М и ручной гранаты Ф-1.

В конце ноября в Запорожской области сотрудники отдела по противодействию экстремизму Временного управления МВД России обнаружили оружие в помещении молочной фермы. Инцидент произошел в селе Спасском.

Ранее в стволе дерева возле курской АЗС нашли схрон боеприпасов.

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