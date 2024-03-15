МО России рассказало о поражении опорных пунктов ВСУ на одном из направлений

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ с помощью неуправляемых авиационных ракет сумели поразить опорные пункты украинских войск на Северодонецком направлении. Об этом сообщает министерство обороны России, передает ТАСС.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что после применения средств поражения российские военные выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Полет проходил в штатном режиме.

«Выполнили взлет, полет по маршруту, выход на цель. С кабрирования выпустили неуправляемые авиационные ракеты. Цель была поражена. Препятствий не встретили, вернулись,» — сказал летчик Су-25 с позывным «Архонт».

Также в Минобороны России заявили, что в ночь на 15 марта над территориями Белгородской и Калужской областей уничтожили беспилотные летательные аппараты и реактивные снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские военные пресекли попытку ВСУ устроить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Минобороны РФ назвало число уничтоженных иностранных наемников за время СВО.