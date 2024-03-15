Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МО России рассказало о поражении опорных пунктов ВСУ на одном из направлений

МО России сообщило о поражении опорных пунктов ВСУ на Северодонецком направлении

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ с помощью неуправляемых авиационных ракет сумели поразить опорные пункты украинских войск на Северодонецком направлении. Об этом сообщает министерство обороны России, передает ТАСС.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что после применения средств поражения российские военные выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Полет проходил в штатном режиме.

«Выполнили взлет, полет по маршруту, выход на цель. С кабрирования выпустили неуправляемые авиационные ракеты. Цель была поражена. Препятствий не встретили, вернулись,» — сказал летчик Су-25 с позывным «Архонт».

Также в Минобороны России заявили, что в ночь на 15 марта над территориями Белгородской и Калужской областей уничтожили беспилотные летательные аппараты и реактивные снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские военные пресекли попытку ВСУ устроить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Минобороны РФ назвало число уничтоженных иностранных наемников за время СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами