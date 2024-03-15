В российской армии появится новый тип специалистов

В связи с быстрым развитием технологий в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе специальной военной операции на Украине в российской армии вскоре появится новая военно-учетная специальность (ВУС) для пилотов-операторов FPV-дронов. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Он пояснил, что развитие применения новых типов беспилотников — наземных, морских и воздушных — требует соответствующего ответа.

«Существующая военно-учетная специальность «Оператор БПЛА» была введена достаточно давно и не учитывает образовавшиеся тенденции, соответственно по ней нельзя подготовить специалиста по новым видам беспилотников. Поэтому сейчас создается новая ВУС. Скорее всего, она будет не одна, а сразу целое направление из различных специальностей, включая ВУС для операторов FPV-дронов», — заявил Кузякин.

Он добавил, что перед российской армией стоит задача разделения компетенций — оператор беспилотника разведки и оператор дрона-камикадзе занимаются разными задачами.

До этого в ДНР заявили об уничтожении БМП Мarder и Bradley под Авдеевкой.

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