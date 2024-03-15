Президент Украины Владимир Зеленский начал чистку в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), опасаясь бунта. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью РИА Новости.

«После того, как Зеленскому доложили о возможном бунте, он отдал приказ начать зачистку в командном составе украинских войск», — сказал Рогов.

По его словам, военные недолюбливают Зеленского за хищения в армии, насильственную мобилизацию и принятие ошибочных решений по проведению военных действий.

Рогов отметил, что из-за страха свержения Зеленский еще до объявления об отставке экс-главкома Залужного приказал перекинуть в Киев наиболее лояльные части спецназа.

До этого сообщалось, что солдаты и командиры элитных подразделений ВСУ начали обсуждать варианты свержения действующей власти и руководства украинской армии. Утверждается, что одной из причин стало недовольство сменой командования.

Ранее в США рассказали, в каком случае свергнут Зеленского.