Боррель рассказал, когда будет решен исход конфликта на Украине

Исход конфликта на Украине будет решен в ближайшие месяцы, поэтому страны Запада должны активно поддерживать Киев в вопросе оказания военной помощи. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

«Именно этой весной, этим летом и до осени будет решен исход войны на Украине», — сказал Боррель. Он отметил, что находясь в США поднимал вопрос возможных последствий победы России. Боррель уверен, что если Москва одержит верх, она якобы «на этом не остановится».

Боррель также заявил, что для увеличения поддержки Киева Европа и Соединенные Штаты наращивают промышленные мощности в сфере обороны.

Накануне секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса предоставили Украине 99% всей оборонной поддержки, но Киеву нужно еще больше и быстрее.

До этого постоянные представители стран–членов Европейского союза согласовали передачу €5 млрд в Европейский фонд мира для предоставления военной помощи Киеву в 2024 году.

Ранее Боррель рассмотрел в конфликте на Украине черты «звездных войн».