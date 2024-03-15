Пентагону в приоритетном порядке требуется восполнить запасы вооружений на $6,5 млрд

Пентагон должен срочно восполнить запасы оружия и боеприпасов на своих армейских складах в общей сложности на $6,5 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, администрация США заявила конгрессу о необходимости потратить $6,5 млрд для для замены на военных складах уже отправленных Украине вооружений. Речь идет об артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров на $2,1 млрд, противорадиолокационных ракетах HARM на $915 млн, компонентах для систем ПВО Patriot на $800 млн. Кроме того, министерству обороны необходимо восполнить запасы ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS на $549 млн, приобрести противотанковые комплексы TOW на $348 млн и приборы ночного видения на $308 млн.

Все эти вооружения, оборудование и компоненты Пентагон планирует закупить на военно-промышленных предприятиях США. Данный список является частью общего перечня вооружений на $10 млрд, предоставленных Вашингтоном со своих складов Киеву. Американские власти рассчитывают получить от конгресса средства, необходимые для компенсации переданного Украине.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса предоставили Украине 99% всей оборонной поддержки.

Ранее в США признали бессмысленность нового пакета помощи ВСУ.