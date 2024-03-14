Губернатор Белгородской области Гладков выехал на границу с Украиной

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отправился в село Козинка Грайворонского округа, где сегодня произошел бой с украинской диверсионно-разведывательной группой. Об этом глава региона сообщил в видеообращении, размещенном в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, в российских и украинских пабликах появилось много информации о ситуации, сложившейся в Грайворонском округе, особенно в селе Козинке. Для того, чтобы непосредственно оценить обстановку, губернатор отправился туда на автомобиле. На месте уже находятся его заместители и глава администрации округа Геннадий Бондарев.

Гладков пообещал жителям области сразу сообщить о положении в Козинке.

До этого военкор Александр Коц рассказал о бое с вооруженными диверсантами Украины на границе Белгородской области. Он сообщил, что Вооруженные силы России отражают атаки украинских военных в районах погранпоста Сподарюшино и села Козинка в Грайворонском городском округе.

Ранее сообщалось, что на границе с Белгородской областью ликвидировано 12 украинских диверсантов и две машины Bradley.