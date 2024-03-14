Хуситы заявили о намерении атаковать израильские суда в Индийском океане

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) намерено атаковать связанные с Израилем суда, следующие через Индийский океан к мысу Доброй Надежды на юге Африки. Об этом заявил лидер движения Абдель Малик аль-Хуси своим сторонникам, обращение которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

«Мы намерены препятствовать проходу судов, связанных с израильским врагом, через Индийский океан в сторону мыса Доброй Надежды», – аль-Хуси.

Он отметил что основная цель движения заключается в том, чтобы расширить масштабы операций и достичь тех районов, которые Израиль и его союзники считают безопасными.

На фоне конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа йеменские хуситы с начала октября 2023 года начали обстрелы коммерческих и военных кораблей в Красном море. Для этих целей используются дроны и ракеты.

До этого в Белом доме отреагировали на информацию о наличии у хуситов гиперзвукового оружия.

Ранее хуситы сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.