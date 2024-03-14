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Макрон признал неготовность к «большой войне»

Макрон заявил, что экономика Франции не готова к интенсивному военному конфликту

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Экономика Франции не готова к военному конфликту высокой интенсивности, подобному войне против России. Об этом телеканалу France 2 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Наша оборонная промышленность не адаптирована к конфликту высокой интенсивности, который не фигурирует ни в каких наших прогнозах», — заявил Макрон.

Он признал низкие темпы работы французской военной промышленности после вопроса о том, как он может оценить эту сферу индустрии. В вопросе было указано, что Франция ежедневно производит сто снарядов, тогда как такой объем в ходе конфликта на Украине тратится за «несколько минут».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине.

Вместе с тем он отметил, что украинский конфликт является «экзистенциальным вопросом для Европы и для Франции».

Ранее в Кремле оценили действия Макрона.

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