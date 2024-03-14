На северо-востоке Украины произошла серия взрывов

Серия взрывов прозвучала в Харьковской области, расположенной на северо-востоке Украины. Об этом сообщает местная газета «Страна.ua» в Telegram-канале.
«В Харькове и области слышны взрывы», — сказано в публикации.
Дополнительной информации и официальных комментариев пока не поступало.
Согласно информации издания, в этом регионе ранее объявляли воздушную тревогу. Днем 14 марта сирены воздушной тревоги звучали на всей территории республики.
Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.
Ранее в украинском городе Сумы произошел взрыв.