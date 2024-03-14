В Белом доме отреагировали на информацию о наличии у хуситов гиперзвукового оружия

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби опроверг информацию о том, что у мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» есть гиперзвуковое оружие. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Белого дома, данная информация «не соответствует действительности».

«Нет абсолютно никаких доказательств того, что хуситы имеют доступ к гиперзвуковому оружию», — сказал он.

До этого источник, близкий к «Ансар Аллах», сообщил РИА Новости, что хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты «высокой поражающей способности» и готовятся внедрить такие ракеты в свой арсенал.

По его словам, ракету, способную развивать скорость до 10 тыс. км/ч, хуситы планируют использовать для атак в Красном море и против целей в Израиле.

На фоне войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.