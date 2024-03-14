В Курской области отменили ракетную угрозу

В Курской области отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — указывается в публикации.

До этого ракетная опасность была объявлена на всей территории Курской области. По информации Старовойта, были приведены в боевую готовность силы противовоздушной обороны (ПВО) из-за потенциальной атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого губернатор предупредил, что украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) продолжают попытки проникнуть на территорию региона в районе поселка Теткино. По словам Старовойта, российские пограничники и бойцы Вооруженных сил РФ не дают ДРГ возможности осуществить задуманное.

Ранее в Курской области внедрили смс-оповещения при ЧС с участием БПЛА.