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В Курской области отменили ракетную угрозу

Губернатор Курской области Старовойт объявил об отмене ракетной угрозы

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Курской области отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — указывается в публикации.

До этого ракетная опасность была объявлена на всей территории Курской области. По информации Старовойта, были приведены в боевую готовность силы противовоздушной обороны (ПВО) из-за потенциальной атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого губернатор предупредил, что украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) продолжают попытки проникнуть на территорию региона в районе поселка Теткино. По словам Старовойта, российские пограничники и бойцы Вооруженных сил РФ не дают ДРГ возможности осуществить задуманное.

Ранее в Курской области внедрили смс-оповещения при ЧС с участием БПЛА.

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