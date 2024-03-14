Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с жителями Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль с жителями Белгородской области, пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа», — написал он.

Гладков сообщил, что пострадали два человека — у одного мужчины контузия, у второго — контузия и осколочное ранение руки. Бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу.

До этого в Ивнянском районе атаке ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа подверглось село Покровка. Гладков заявил, что беспилотник врезался в дерево и сдетонировал. В результате взрывной волны выбиты окна и двери в одном доме, во втором повреждена кровля и выбиты окна, также повреждена хозяйственная постройка. Пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью беспилотника.