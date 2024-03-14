Генсек НАТО заявил об угрозе российского гиперзвукового оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен укреплять противовоздушную оборону (ПВО) и противоракетную оборону (ПРО). Его цитирует РИА Новости.

По словам генсека, гиперзвуковые ракеты РФ представляют угрозу и демонстрируют большие инвестиции Российской Федерации в развитие современных систем оружия. При этом он сказал, что у альянса якобы есть возможности защищаться против такого оружия.

«Это также демонстрирует важность усиливать ПВО и ПРО, не только качественно, но и количественно», — добавил Столтенберг.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия опережает другие страны по уровню модернизации ядерной триады.

Отмечается, что всего в мире ядерной триадой обладают две страны — Россия и США. По словам президента РФ, все специалисты, изучающие данный вопрос, единодушны во мнении о превосходстве российской ядерной триады над американской по уровню модернизации.

До этого Путин заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» надежно защищает безопасность России.

Ранее Трамп объяснил, откуда у России «супер-пупер» ракеты.