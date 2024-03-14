Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО заявил об угрозе российского гиперзвукового оружия

Столтенберг призвал НАТО усилить ПВО и ПРО из-за гиперзвуковых ракет России

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен укреплять противовоздушную оборону (ПВО) и противоракетную оборону (ПРО). Его цитирует РИА Новости.

По словам генсека, гиперзвуковые ракеты РФ представляют угрозу и демонстрируют большие инвестиции Российской Федерации в развитие современных систем оружия. При этом он сказал, что у альянса якобы есть возможности защищаться против такого оружия.

«Это также демонстрирует важность усиливать ПВО и ПРО, не только качественно, но и количественно», — добавил Столтенберг.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия опережает другие страны по уровню модернизации ядерной триады.

Отмечается, что всего в мире ядерной триадой обладают две страны — Россия и США. По словам президента РФ, все специалисты, изучающие данный вопрос, единодушны во мнении о превосходстве российской ядерной триады над американской по уровню модернизации.

До этого Путин заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» надежно защищает безопасность России.

Ранее Трамп объяснил, откуда у России «супер-пупер» ракеты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами