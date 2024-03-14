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Столтенберг заявил, что НАТО может защищаться от сверхзвуковых ракет РФ

Генсек НАТО Столтенберг: альянс может защищаться от сверхзвуковых ракет РФ

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Bing Guan/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина смогла сбить несколько российских сверхзвуковых ракет «Кинжал» благодаря зенитно-ракетному комплексу Patriot. Его слова приводит РИА Новости.

«Я полагаю, что мы продемонстрировали способность НАТО защищаться от российских сверхзвуковых ракет», — заявил он.

Столтенберг отметил, что ранее заявлялось, что ракеты «Кинжал» не могут быть сбиты.

«Однако НАТО, то есть Украина, используя Patriot, продемонстрировала, что это возможно. Они смогли сбить несколько российских сверхзвуковых ракет «Кинжал», — добавил он.

Также 14 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что удары по кораблям Черноморского флота наносились ракетами, поставленными странами – членами Североатлантического альянса.

До этого на пресс-конференции Столтенберг заявил, что капитуляция Киева не принесет мира, нужны переговоры, которые должны «сохранить Украину как суверенную и независимую нацию».

Ранее генсек НАТО назвал процент предоставленной Киеву военной помощи.

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