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Генсек НАТО назвал процент предоставленной Киеву военной помощи

Столтенберг: НАТО предоставило 99% всей оборонной помощи Украине

Страны Североатлантического альянса предоставили Украине 99% всей оборонной поддержки, но Киеву нужно еще больше и быстрее. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках ежегодного доклада о безопасности военно-политического блока, его слова передает ТАСС.

«Страны НАТО предоставили 99% от всей военной помощи Украине», — доложил генсек.

Однако Киеву нужно больше, у Вооруженных сил страны уже кончаются боеприпасы и новые поставки необходимы как можно скорее, добавил он.

«Каждый день задержки отразится на поле боя», — полагает Столтенберг.

В сентябре постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит заявляла, что Североатлантический альянс планирует увеличить производство боеприпасов для Украины. Позднее Столтенберг говорил, что Североатлантический альянс заключил рамочные контракты по поставкам Украине основных видов боеприпасов на €2,4 млрд.

Ранее на Западе рассказали о проблемах со снарядами ВСУ.

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