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Минобороны России поделилось кадрами разгрома ДРГ Украины

Минобороны России показало видео разгрома ДРГ ВСУ в районе Белгородской области

Появилось видео разгрома диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Белгородской области. Его в своем Telegram-канале опубликовало министерство обороны России.

«Кадры объективного контроля поражения техники Вооруженных сил Украины в ходе попытки прорыва на приграничную территорию России в районе населенного пункта Сподарюшино», — говорится в публикации.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что российские подразделения сорвали новую попытку ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию РФ в районе населенного пункта Сподарюшино в Белгородской области.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что украинские ДРГ продолжают попытки проникнуть на территорию региона. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попытки войти своими ДРГ на территорию региона в районе поселка Теткино. Также он призвал жителей региона не распространять непроверенную информацию и проявлять бдительность.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ведут бой с украинской ДРГ у границы с Белгородской областью.

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