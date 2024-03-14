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Во Франции задумались об отправке своих военных на Украину еще год назад

Monde: вопрос об отправке французских войск на Украину поднимается с лета

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John Leicester/AP

Вопрос о возможной отправке французского военного контингента на Украину начал подниматься еще летом 2023 года. Об этом сообщает газета Le Monde.

Согласно информации издания, слабость украинской армии тревожит Париж, потому власти страны в режиме секретности стали рассматривать возможность отправки своих военных на поле боя, о чем упоминалось еще на совете безопасности в Елисейском дворце в прошлом году.

Главнокомандующий сухопутными войсками Франции Пьер Шиль в беседе с газетой заявил, что заявления французского президента Эммануэля Макрона не были «импровизированной эскалацией».

«В любом случае в этом году мне придется послать некоторых ребят в Одессу», — приводит издание слова Макрона, сказанные как бы невзначай в узкому кругу в конце февраля.

До этого министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявлял, что вопрос об отправке французских боевых наземных войск на Украину не стоит на повестке.

Ранее французский политик счел незаконным соглашение между Францией и Украиной.

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