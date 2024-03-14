Российский военный эксперт не исключил применение ВСУ картонных дронов

На Украину могло попасть до двух тысяч малозаметных картонных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые впоследствии были применены на поле боя. Такое мнение высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с новостным порталом NEWS.ru.

«Австралия <...> готовилась передать Украине около двух тысяч беспилотников<...> из крепкого картона», — заявил он.

По информации эксперта, дроны были собраны из элементов, позволяющих воздушным аппаратам оставаться практически незамеченными для средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Вполне возможно, что эти БПЛА уже применяются Украиной», — подчеркнул Перенджиев.

Он порекомендовал российским оборонным силам создавать антидроновые посты вокруг стратегически важных объектов на территории РФ.

В августе стало известно, что Вооруженные силы Украины впервые атаковали Курскую область роем картонных дронов-камикадзе SYPAQ, которые Австралия изначально поставляла для гуманитарных миссий.

Ранее военный эксперт пришел к выводу, что ситуация для ВСУ на поле боя остается напряженной, несмотря на западные поставки вооружения.