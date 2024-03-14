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Российский военный эксперт не исключил применение ВСУ картонных дронов

Эксперт Перенджиев допустил использование ВСУ малозаметных картонных дронов

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SYPAQ

На Украину могло попасть до двух тысяч малозаметных картонных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые впоследствии были применены на поле боя. Такое мнение высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с новостным порталом NEWS.ru.

«Австралия <...> готовилась передать Украине около двух тысяч беспилотников<...> из крепкого картона», — заявил он.

По информации эксперта, дроны были собраны из элементов, позволяющих воздушным аппаратам оставаться практически незамеченными для средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Вполне возможно, что эти БПЛА уже применяются Украиной», — подчеркнул Перенджиев.

Он порекомендовал российским оборонным силам создавать антидроновые посты вокруг стратегически важных объектов на территории РФ.

В августе стало известно, что Вооруженные силы Украины впервые атаковали Курскую область роем картонных дронов-камикадзе SYPAQ, которые Австралия изначально поставляла для гуманитарных миссий.

Ранее военный эксперт пришел к выводу, что ситуация для ВСУ на поле боя остается напряженной, несмотря на западные поставки вооружения.

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Операция на Украине
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