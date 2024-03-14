Бывшего участника СВО приговорили к 20 годам за поджог ночного клуба в Костроме

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор Станиславу Ионкину, которого обвиняли в пожаре в клубе «Полигон» в Костроме. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Гособвинение во время прений сторон просило назначить подсудимому 16 лет колонии, а также лишить его звания гвардии сержанта и медали «За отвагу». В итоге судья назначил Ионкину 20 лет колонии строгого режима.

В ночь на 5 ноября 2022 года произошел пожар в ночном клубе «Полигон». Инцидент не пережили 13 человек, еще девять получили травмы. Уточнялось, что возгорание возникло по вине вернувшегося с Украины Ионкина, который был сильно пьян и несколько раз выстрелил из охотничьей ракетницы.

10 ноября стало известно, что Басманный суд Москвы отправил владельца клуба Ихтияра Мирзоева под стражу. Его помощница Марина Щелокова позднее заявляла, что депутат готов, несмотря на арест, оказать финансовую помощь семьям пострадавших.

Уточнялось, что компания «Империя» организовывала работу сгоревшего клуба «Полигон». Как следует из показаний Мирзоева, он не имеет отношения к деятельности «Империи», просто сдавал ей в аренду помещения.

Ранее в Ярославле на проспекте Ленина загорелась кровля жилого дома на площади в тысячу квадратных метров.