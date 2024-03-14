На сегодняшний день обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронтах крайне неблагоприятная. Об этом сообщил обозреватель Tsargrad.tv Илья Головнев. По его словам, наступательные действия российских войск разворачиваются на Запорожском, Авдеевском и Купянском направлениях.

«Киев бросает туда самые боеспособные части, снимает резервы, стягивает со всей страны части, сколько может — у них большие проблемы с человеческим ресурсом, план мобилизации сорван. Сейчас они собирают части из-под Белоруссии, из Сумской области, тероборону на Запорожском направлении», — отметил Головнев.

Он добавил, что у Вооруженных сил России больше ресурсов военного назначения, в том числе подавляющее преимущество в тяжелых планирующих авиабомбах.

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на фронте Украина столкнулась со сложностями почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Он отметил, что с момента своего назначения главой ВСУ успел поработать в двух бригадах. В обеих постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения подразделений российской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом сообщал об успехах на фронте для ВСУ, однако на самом деле ситуация совершенно другая, писало издание Newsweek. Авторы отмечали, что российские силы продвигаются по всем направлениям фронта.

Ранее стало известно, когда на Украине примут законопроект о мобилизации.