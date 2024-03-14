Российские подразделения сорвали очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить прорыв на приграничную территорию России в районе населенного пункта Сподарюшино в Белгородской области. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Уничтожено до 195 военнослужащих», — отметили в российском оборонном ведомстве.

При этом украинская армия лишилась пяти танков, четырех боевых бронированных машин, трех самоходных реактивных установок разминирования УР-77 и трех инженерных машин разграждения.

Ранее сообщалось, что подразделения Росгвардии приняли участие в отражении нападения украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) у населенного пункта Теткино в Курской области.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял, что украинские диверсионно-разведывательные группы продолжают попытки проникнуть на территорию региона. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попытки войти своими ДРГ на территорию региона в районе поселка Теткино. Также он призвал жителей региона не распространять непроверенную информацию и проявлять бдительность.

Ранее сообщалось, что российские военные ведут бой с украинской ДРГ у границы с Белгородской областью.