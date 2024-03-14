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ВСУ повредили домовладение во время обстрела села в Брянской области

Губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Хинель в Брянской области

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Inna Varenytsia/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли село Хинель Севского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, украинские военные повредили одно домовладение, однако из местных жителей никто не пострадал. При этом в населенном пункте частично нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные службы, заключил Богомаз.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Ивнянском районе атаковали населенный пункт Покровка. Для нападения украинские военные использовали беспилотник самолетного типа.

Также Гладков сообщал, что под обстрел ВСУ попал город Грайворон. При этой атаке один человек получил ранение. Глава региона также констатировал, что были повреждены несколько квартир многоквартирного дома и один частный дом. В результате обстрелов также были выбиты окна в двух учреждениях культуры, в зданиях сбытовой компании, газовой службы и в магазине.

Ранее губернатор Курской области предупредил об опасности БПЛА в регионе.

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