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Губернатор Курской области предупредил об опасности БПЛА в регионе

В Курской области привели в боеготовность ПВО из-за возможной атаки БПЛА

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Курская область оказалась под угрозой атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал глава области.

До этого Старовойт предупредил, что украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) продолжают попытки проникнуть на территорию региона в районе поселка Теткино. По его словам, российские пограничники и бойцы Вооруженных сил РФ не дают ДРГ это сделать.

13 марта стало известно, что в Курской области ввели смс-оповещение местных жителей при чрезвычайных ситуациях, которое они будут получать в случае опасности атаки беспилотников. Согласно информации регионального правительства, смс и push-уведомления будут приходить круглосуточно, также будет происходить перехват телевизионного сигнала.

Ранее Старовойт рассказал об обстрелах со стороны ВСУ 14 марта.

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