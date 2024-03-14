Руководство ЗАЭС заявило, что уведомит МАГАТЭ об обстреле станции

Гендиректор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что на станции побывали эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Видеозапись его обращения опубликована в Telegram-канале станции.

По словам Черничука, эксперты должны уведомить об обстреле руководство МАГАТЭ. Он добавил, что оборудование и персонал Запорожской АЭС в результате обстрела со стороны ВСУ не пострадали.

«Сегодня мы экспертов [МАГАТЭ] привезли на место, они смогли увидеть своими глазами, зафиксировали фотосъемкой место прилета. Мы попросили экспертов уведомить агентство, что данный факт имел место», — пояснил Черничук.

До этого Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на пресс-службу станции сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС. Украинские военные сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.