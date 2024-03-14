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ВСУ обстреляли трактор и авто в селе Щетиновка Белгородского района

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Щетиновка, повреждены трактор и авто

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Максим Блинов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Щетиновка в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть прилет на территорию сельскохозяйственного предприятия, в результате попадания снаряда повреждены трактор и один легковой автомобиль», — написал глава региона.

По словам Гладкова, в результате прилета никто не пострадал.

Утром 14 марта над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов. По данным российского оборонного ведомства, воздушные цели сбили над регионом в 08:30 мск. Таким образом, российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку.

Параллельно Shot сообщил, что украинские диверсанты попытались перейти границу РФ со стороны с украинской деревни Поповки — к селу Сподарюшино. В настоящее время там идет бой. Всего в составе ДРГ находятся около 30 человек. Поднята авиация.

Ранее в Белгороде увеличилось число пострадавших в результате обстрела.

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Обстрелы Белгородской области
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