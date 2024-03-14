Над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов

Система противовоздушной обороны (ПВО уничтожила восемь реактивных снарядов над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, воздушные цели сбили над регионом в 8:30 мск. Таким образом, российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку.

Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе объявили режим ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По возможности он призвал местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — заключил Гладков.

Ранним утром 14 марта Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел. В МЧС отметили, что ВСУ обстреляли села Сподарюшино и Козинка. Местным жителям рекомендовали спуститься в подвал либо укрытие.

Ранее в Минобороны рассказали о ночных попытках ВСУ атаковать два региона беспилотниками.