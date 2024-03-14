Воздушную тревогу объявили еще в двух областях Украины

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Днепропетровской и Полтавской областях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению населения.

До этого в Харьковской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога. Сначала сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской области, потом в Сумской.

Также украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Харькове.

Накануне утром в Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Утром 13 марта в двух областях Украины была объявлена воздушная тревога. Речь идет о Харьковской и Сумской областях. Тревога в обоих регионах была объявлена одновременно в 09:25 мск.

Ранее ВСУ атаковали город в Белгородской области.