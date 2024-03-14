В двух украинских областях объявлена воздушная тревога

В Харьковской и Сумской областях объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения.

Согласно информации ресурса, сперва сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской области, потом в Сумской.

До этого украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Харькове. Также издание сообщало о взрывах в Харьковской области, по предварительным данным, был атакован город Чугуев.

13 марта украинское издание «Страна» сообщало о взрывах в Одессе на фоне действия сигнала воздушной тревоги.

Утром 13 марта в двух областях Украины — Харьковской и Сумской — была объявлена воздушная тревога. Сигнал в обоих регионах прозвучал одновременно в 09:25 мск.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.