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В двух украинских областях объявлена воздушная тревога

В Харьковской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога

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Shutterstock

В Харьковской и Сумской областях объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения.

Согласно информации ресурса, сперва сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской области, потом в Сумской.

До этого украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Харькове. Также издание сообщало о взрывах в Харьковской области, по предварительным данным, был атакован город Чугуев.

13 марта украинское издание «Страна» сообщало о взрывах в Одессе на фоне действия сигнала воздушной тревоги.

Утром 13 марта в двух областях Украины — Харьковской и Сумской — была объявлена воздушная тревога. Сигнал в обоих регионах прозвучал одновременно в 09:25 мск.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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