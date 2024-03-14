В Минобороны РФ рассказали о ночных попытках ВСУ атаковать два региона беспилотниками

За прошлую ночь российские военные пресекли попытки Вооруженных сил Украины совершить террористические атаки c применением беспилотников в двух регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве отметили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили беспилотники самолетного типа над территориями Белгородской области (11 штук) и Курской области (три беспилотника).

Ранним утром 14 марта Белгород подвергся атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы, но огонь потушили. Кроме того, были выбиты окна в одном частном домовладении. Никто из местных жителей не пострадал, подчеркнул Гладков.

Ночью Гладков сообщал об атаке двух беспилотников на поселок Прохоровка в Прохоровском районе Белгородской области. БПЛА «совершили падение с последующей детонацией», написал он, добавив, что пострадавших нет.

Ранее власти Белгородской области сообщили о взрыве на инфраструктурном объекте.