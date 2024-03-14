Белгород подвергся атаке украинского беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы, оно потушено. Кроме того, были выбиты окна в одном частном домовладении.

Никто из местных жителей не пострадал, подчеркнул Гладков.

Он добавил, что подворовой обход территории продолжается.

Ночью Гладков сообщал об атаке двух беспилотников на поселок Прохоровка в Прохоровском районе Белгородской области. БПЛА «совершили падение с последующей детонацией», написал он, добавив, что пострадавших нет.

До этого губернатор заявлял, что в приграничном с Украиной городе Грайвороне из-за обстрелов нарушено электроснабжение. Пострадавших нет.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.