Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белгород подвергся атаке украинского беспилотника

Гладков: в Белгороде падение обломков БПЛА привело к возгоранию сухой травы

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Белгород подвергся атаке украинского беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы, оно потушено. Кроме того, были выбиты окна в одном частном домовладении.

Никто из местных жителей не пострадал, подчеркнул Гладков.

Он добавил, что подворовой обход территории продолжается.

Ночью Гладков сообщал об атаке двух беспилотников на поселок Прохоровка в Прохоровском районе Белгородской области. БПЛА «совершили падение с последующей детонацией», написал он, добавив, что пострадавших нет.

До этого губернатор заявлял, что в приграничном с Украиной городе Грайвороне из-за обстрелов нарушено электроснабжение. Пострадавших нет.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами