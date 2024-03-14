Взрывы прогремели в Харькове

На Украине произошли взрывы в Харькове. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

«Харьков, местные паблики сообщают о взрывах в городе», — сказано в сообщении.

До этого в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Издание «Зеркало недели» уже сообщало о взрывах в Харьковской области, по предварительным данным, был атакован город Чугуев.

До этого сообщалось о взрывах в Одессе. Накануне, утром 13 марта, в двух областях Украины была объявлена воздушная тревога. Речь идет о Харьковской и Сумской областях. Тревога в обоих регионах была объявлена одновременно в 09:25 мск.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее ученые сообщили, что контузия от взрыва повышает шансы развития болезни Альцгеймера.