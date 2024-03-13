Под обстрел попал один из округов Белгородской области

Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, информации о пострадавших и разрушениях нет. Об этом сообщило МЧС по региону в Telegram-канале.

«РСЧС: Ведется обстрел Грайворонский городской округ, п.Горьковский», — говорится в сообщении.

Жителей попросили спуститься в имеющиеся укрытия, включая подвалы.

Вечером 13 марта губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в приграничном с Украиной городе Грайвороне из-за обстрелов было нарушено электроснабжение.

До этого он рассказал, что в Белгородской области за прошедшие сутки более 120 зданий получили повреждения из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

В среду ракетная опасность в регионе объявлялась не менее трех раз.

Ранее власти Белгородской области сообщили о взрыве на инфраструктурном объекте.