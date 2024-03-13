Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ признали обстановку на Авдеевском направлении «сверхсложной»

Ситуацию на Авдеевском направлении в ВСУ оценили как сверхсложную

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

Обстановка на Авдеевском направлении остается для украинских сил крайне сложной. Об этом в своем Telegram-канале сообщили представители 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Боевая обстановка остается сверхсложной», — говорится в публикации.

3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ — бывшее националистическое формирование «Азов» (организация запрещена в России).

13 марта главком ВСУ Александр Сырский заявил, что на фронте Украина столкнулась со сложностями почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Российские военные продолжают наступать и сейчас прилагают основные усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино.

В тот же день сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что российские войска прорвали линию фронта в Запорожской области.

Ранее конфликту на Украине предрекли перелом из-за истощения ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами