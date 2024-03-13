Обстановка на Авдеевском направлении остается для украинских сил крайне сложной. Об этом в своем Telegram-канале сообщили представители 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Боевая обстановка остается сверхсложной», — говорится в публикации.

3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ — бывшее националистическое формирование «Азов» (организация запрещена в России).

13 марта главком ВСУ Александр Сырский заявил, что на фронте Украина столкнулась со сложностями почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Российские военные продолжают наступать и сейчас прилагают основные усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино.

В тот же день сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что российские войска прорвали линию фронта в Запорожской области.

Ранее конфликту на Украине предрекли перелом из-за истощения ВСУ.