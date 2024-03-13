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В приграничном Грайвороне нарушено электроснабжение

Гладков заявил, что в Грайвороне из-за обстрелов нарушено электроснабжение

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Shutterstock/Creative Cat Studio

В приграничном с Украиной городе Грайвороне Белгородской области из-за обстрелов нарушено электроснабжение. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Грайворон попал под повторный обстрел со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в одном частном домовладении, также зафиксирован повторный прилет в районе администрации округа. В городе частично нарушено электроснабжение. Аварийные службы занимаются переподключением на резервные источники питания», — сообщил Гладков.

Глава региона добавил, что в светлое время суток будет продолжен подомовой обход.

До этого силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Менее, чем за час до этого российские системы противовоздушной обороны также уничтожили беспилотник ВСУ в небе под Белгородом. По данным военного ведомства, атака произошла примерно в 18:30 мск.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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