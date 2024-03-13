В Белгородской области сбили еще один дрон ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, атака произошла примерно в 18:30 мск. Украинские войска попытались нанести удар по региону при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа, уточняется в публикации.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — добавили в Минобороны РФ.

Рано утром 13 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в воздушном пространстве региона были сбиты два украинских дрона самолетного типа. В результате инцидента на территории одного из частных домовладений загорелся сарай.

Днем в тот же день Минобороны РФ заявило о ликвидации еще одного беспилотника самолетного типа в Белгородской области. В ведомстве рассказали, что атака произошла около 12:30 мск.

Через три часа в регионе вновь сработали системы ПВО, сбив два украинских БПЛА самолетного типа. Около 16:30 в Белгородской области нейтрализовали очередной украинский беспилотный летательный аппарат.

Ранее власти Белгорода решили отменить массовые мероприятия на Масленицу.