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В Белгородской области сбили еще один дрон ВСУ

Минобороны РФ сообщило о ликвидации украинского дрона в Белгородской области

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Павел Львов/РИА «Новости»

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, атака произошла примерно в 18:30 мск. Украинские войска попытались нанести удар по региону при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа, уточняется в публикации.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — добавили в Минобороны РФ.

Рано утром 13 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в воздушном пространстве региона были сбиты два украинских дрона самолетного типа. В результате инцидента на территории одного из частных домовладений загорелся сарай.

Днем в тот же день Минобороны РФ заявило о ликвидации еще одного беспилотника самолетного типа в Белгородской области. В ведомстве рассказали, что атака произошла около 12:30 мск.

Через три часа в регионе вновь сработали системы ПВО, сбив два украинских БПЛА самолетного типа. Около 16:30 в Белгородской области нейтрализовали очередной украинский беспилотный летательный аппарат.

Ранее власти Белгорода решили отменить массовые мероприятия на Масленицу.

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