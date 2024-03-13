Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский БПЛА атаковал белгородское село Новая Таволжанка

Гладков: дрон ВСУ атаковал инфраструктурный объект в Новой Таволжанке

close
100%
Reuters

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал село Новая Таволжанка, расположенное в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из мирных граждан не пострадал. В настоящее время в населенный пункт направляются сотрудники оперативных служб, добавил губернатор области.

«В селе Новая Таволжанка <...> атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи», — написал Гладков.

Другие подробности о ситуации на месте происшествия не уточняются.

13 марта министерство обороны РФ заявило, что около 16:30 мск на территории Белгородской области сработали дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты сбили в небе один украинский БПЛА самолетного типа.

За час до этого в регионе произошла аналогичная ситуация. Однако в тот раз в воздушном пространстве Белгородской области были уничтожены сразу два беспилотника ВСУ.

Ранее украинский дрон влетел в здание администрации города Белгорода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами