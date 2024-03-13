Украинский БПЛА атаковал белгородское село Новая Таволжанка

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал село Новая Таволжанка, расположенное в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из мирных граждан не пострадал. В настоящее время в населенный пункт направляются сотрудники оперативных служб, добавил губернатор области.

«В селе Новая Таволжанка <...> атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи», — написал Гладков.

Другие подробности о ситуации на месте происшествия не уточняются.

13 марта министерство обороны РФ заявило, что около 16:30 мск на территории Белгородской области сработали дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты сбили в небе один украинский БПЛА самолетного типа.

За час до этого в регионе произошла аналогичная ситуация. Однако в тот раз в воздушном пространстве Белгородской области были уничтожены сразу два беспилотника ВСУ.

Ранее украинский дрон влетел в здание администрации города Белгорода.