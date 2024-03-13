Маск считает вредными для Украины попытки наступать

Попытки наступать, сражаясь с российской армией, только ослабили Вооруженные силы Украины (ВСУ), им следует укрепляться на расстоянии от линии фронта. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в социальных сетях.

Он напомнил, что около года назад он писал о том, что ВСУ не стоит пытаться наступать против хорошо укрепившихся российских войск — вместо этого надо самим строить укрепления.

«Вместо этого жизни людей все-таки были потрачены в бесполезных наступательных операциях, которые не принесли ничего, а только ослабили Украину. Логичным шагом сейчас будет укрепить позиции подальше от нынешней линии конфликта — там, где местность предоставляет больше преимущества», — заявил Маск.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о «дерзкой» вылазке российских военных на правый берег Днепра.

По его словам, россияне уничтожили до 30 солдат ВСУ и пункт управления дронами.

Ранее украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе.