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ВСУ обстреляли село в Белгородской области и повредили постройку

Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Тишанка в Белгородской области

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Антон Вергун/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по селу Тишанка в Белгородской области. Подробности в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. В результате обстрела в одном частном жилом домовладении повреждена хозпостройка», — рассказал глава области.

По словам Гладкова, в данный момент на месте происшествия работают оперативные службы, а другие специалисты совершают подомовой обход в населенном пункте.

Утром 13 марта украинские войска атаковали Белгород при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате один из дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в жилой дом и взорвался.

Как рассказал Гладков, во время инцидента никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее в нескольких квартирах оказались выбиты окна, а у здания были посечены кровля и фасад.

После этого в Белгороде отменили массовые мероприятия, приуроченные к Масленице.

Ранее в Белгороде объявляли ракетную опасность.

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Обстрелы Белгородской области
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